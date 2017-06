Spekenbrink: Cardoso is slecht, maar ook goed nieuws

Op maandagavond kreeg de Tour vijf dagen voor de start te maken met een dopinggeval met de positieve test van de Portugees Andre Cardoso. Een dag later presenteert Sunweb, de ploeg met misschien wel de meest vooruitstrevende antidopingbeleid, haar selectie. Daar heerst geen verslagenheid. ,,Het was slecht nieuws, maar dus ook goed nieuws'', vindt Iwan Spekenbrink. ,,Als je zoekt, dan vind je de valsspelers uiteindelijk.''

De ploegdirecteur van Sunweb verwijt de ploeg van Cardoso, Trek-Segafredo, niets. ,,,Dit gaat ook bij ons een keer gebeuren. Ook bij ons zal er een keer binnen al die 125 mensen misschien een keer iemand zijn die iets doet wat wij niet willen als sport. Net als in de normale maatschappij. Dan is het alleen maar goed dat de controles zo extreem zijn dat je die mensen eruit haalt. Dat we de sporters beschermen die het wel op een goede manier doen. Hoe pijnlijk ook, het is ook iets goeds. Wielrennen is inmiddels een echt voorbeeld voor alle andere sporten. En ja, dan haal je ze er af en toe tussenuit en moet je maar even op de blaren zitten.''