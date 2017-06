Sylvain 'La Machine' Chavanel: Voor eeuwig in het Tourpeloton

Het jaar 2000, het is al weer een eeuwigheid geleden. Toen we nog wilden geloven in het wielersprookje Armstrong. In het jaar dat de Amerikaan zijn tweede Tour won maakte de 21-jarige Chavanel zijn debuut in het peloton bij Bonjour-Tourpagel. De kleine Sylvain was vooral sterk in tijdritten en kleinere rondes. In 2005 stapte Chavanel over naar Cofidis, waar hij meer zijn eigen kans mocht gaan. Pas in 2008 kwam zijn enorme potentieel echt naar boven. Dankzij overwinningen in Dwars door Vlaanderen en de Brabantse Pijl profileerde hij zich voor de eerste keer als klassieke renner. Hij werd ook voor de derde keer Frans kampioen tijdrijden, won zijn eerste etappe in de Tour en de superstrijdlust. Een grote klassieke overwinning leek slechts een kwestie van tijd. Om die ambitie na te jagen stapte hij in 2009 over naar Quick-Step. Hij won dat jaar onder andere een etappe in Parijs-Nice en werd achtste in Parijs-Roubaix.



Ook in 2010 liet Chava nogmaals zijn uitzonderlijke kwaliteiten zien. Als vrijbuiter twee etappes winnen in dezelfde Tour getuigde van pure klasse. Daarbovenop mocht hij ook twee dagen de gele trui dragen en won hij opnieuw de superstrijdlust. Ook de laatste jaren koos Chavanel zoals vanouds de aanval, al bleef het succes beperkt tot kleinere wedstrijden.