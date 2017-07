Tour voor Peter Sagan voorbij na incident met Mark Cavendish

De Slowaak wordt in de daguitslag teruggezet naar de 115de plaats en verliest dus ook de bijbehorende 30 punten. Daarbovenop wordt hij nog eens 50 punten in mindering gebracht. Zijn groene droom krijgt een flinke knauw: hij telt ondertussen al 109 punten achterstand op Arnaud Démare.



Sagan maakte zich in de massasprint breed en leek met zijn elleboog Cavendish de hekken in te rijden. De Brit kwam daardoor in de dranghekken terecht en is met een schouderblessure voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.