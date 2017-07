Tourspel: piepjonge Kalle uit Zevenaar aan de leiding

Dat is momenteel Kalle Vos uit Zevenaar, die de tijdrit van zaterdag als beste had voorspeld en de leiding een dag later consolideerde. Als er een jongerenklassement was geweest, dan had Kalle ook bovenaan gestaan: hij is acht jaar oud. Of heeft papa het spel stiekem ingevuld? Mart Classens uit Linden volgt op slechts zeven punten, Henk Veeneman uit Drempt is de nummer drie.



Hoe sta jij er voor in het klassement? Bekijk de tussenstand!



Robbie Jansen uit Spijk sprintte zondag naar de etappewinst: hij haalde 327 punten. Arjan Wolsink uit Dinxperlo en Theo Boekhorst uit Heijen werden respectievelijk tweede en derde.