Van Emden: Geen idee wie mijn concurrenten zijn

Van Emden begrijpt dat de Nederlandse hoop op hem is gevestigd. In de openingstijdrit van de Tour twee jaar geleden klokte de Schiedammer de vijfde tijd, de afsluitende tijdrit in de Giro d’Italia won hij.



In de ogen van Van Emden is een vergelijking met die tijdrit in Milaan een maand geleden niet terecht. ,,Nu heb je veel tijd om je druk te maken over zaterdag. Dat was in Italië anders. Omdat de tijdrit de laatste etappe was, begon je daar pas de avond van tevoren over na te denken.”