Veelbelovende tijd Gesink: Het was een lekkere test

,,Ik ging volle bak op de rechte stukken'', zei hij aan de finish bij de NOS, waar hij tevreden hoorde dat hij voorlopig de achtste tijd had gereden (16.35 minuten). ,,Ik had vooraf wat schrik omdat Dylan Groenewegen onderuit was gegaan in een bocht, maar kon dat goed van me afzetten. Vooral positief denken in het koppie en de negatieve dingen weglaten'', aldus de Varssevelder.