Vive le Tourpool.

Wikken. Wegen. Peinzen. Puzzelen. En dan, vanaf de start in Düsseldorf tot de finish in Parijs, duimend voor de televisie dat jouw dark horse de revelatie van de Tour wordt. Een ode aan de Tourpool.

Door Pim Bijl

De Tour van 2014 was niet om aan te gluren. Verschrikkelijk. Tourpool-technisch gezien dan. Na weken piekeren koos ik voor twee kopmannen in mijn vele pools: Chris Froome en Alberto Contador. Een weloverwogen keuze na mijn gedegen Tourpool-voorbereiding. Die begint traditiegetrouw eind januari bij het kijken naar de illegale livestreams van de Tour de San Luis en duurt tot het afstruinen van de nieuwssites de dagen voor de Grand Départ.

Maar daar lagen ze.

Op het asfalt.

Kermend.

Froome stapte af in rit 5. Contador gaf er de brui aan in etappe 10. Het peloton denderde voort. Ze hielpen daarmee de winstkansen van ondergetekende om zeep. Want de Tourpool wacht op niemand. Kopmannen die afstappen, dat betekent onvermijdelijk het mislopen van dubbele punten. Daar zit je dan, voor de buis, met al je wielerkennis, zonder uitzicht op de bovenste plaatsen in het klassement van de pools. Het gevaar: de Tour te laten verpesten door een verprutste Tourpool. Ik bleef kijken, uiteraard, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er Tours waren waar ik meer van heb genoten.

Bofkonten

Vincenzo Nibali won die Tour van 2014. En de mensen die de Italiaan als winnaar hadden voorspeld, waren ongekende spekkopers. Bofkonten bovendien, want de grote favoriet was hij niet. Maar dat is het hele spel. Het invullen van de Tourpool draait ook om waaghalzerij, wilde gokjes en sluw gepoker.

Een Tourpool win je in bed. Wikkend. Wegend. Peinzend. Puzzelend. Renners komen in de weken voor de start op de lijst, maar worden ook weer afgedankt. De voorbije dagen bestonden voor menig Tourpool-fanaat ongetwijfeld weer uit grote twijfels. Usual suspect Mark Cavendish weglaten ten faveure van Arnaud Démare? Vol inzetten op het eerste geel voor Primoz Roglic? Die breedgeschouderde Sonny Colbrelli voor de sprints na een lastige etappe? De onvermoeibare Belg Tim Wellens voor de ontsnappingen? En, goh, Nairo Quintana, is die veel te moe na de Giro of werkte de Colombiaanse lucht daarna heilzaam? Een vriend - licht in paniek - stuurde mij donderdagmiddag een appje: Tiesj Benoot of Tony Gallopin?

Wonderbenen

Er zijn jaren geweest dat ik aan tientallen Tourpools tegelijkertijd meedeed. Op obscure internetsites, bij alle kranten die er één organiseren, bij mijn vader op het werk, bij die ene vriend via-via-via-via. Mede-Tourpool-fetisjisten weten dat dat voor hachelijke situaties zorgt in drie weken Tour. Stiekempjes de vuist ballen omdat Jarlinson Pantano wonderbenen heeft én dan na zijn zoveelste topresultaat erachter komen dat je hem nou net niet hebt opgeschreven bij de Tourpool waar er een splinternieuwe racefiets kan worden geworden.

Ook een klassiek Tourpool-sentiment is de soms lastige spagaat tussen chauvinisme en de pool. Stel: op etappe 18 in deze Tour strijden op weg naar de top van de Izoard Robert Gesink en Romain Bardet om de winst. Gesink is een Nederlander, Bardet is een zekerheidje in alle Tourpools. Tsja. Wat denk en voel je dan in de laatste kilometer?

Mixed feelings. De Tour en de Tourpool, ze zijn dan ook met elkaar verweven. Vaak is het koffiedik kijken, niets is zo troebel als de glazen bol in de Ronde van Frankrijk, maar weet dat de ware wielerkenner komt bovendrijven op de lange termijn. U wint er een vakantie mee, en anders wel eeuwige roem bij de koffieautomaat op het werk.

Vive le Tourpool.