Wie is wie? Team Sky introduceert namen op de rug

In de voetbalwereld is het al heel gewoon, maar in het wielerpeloton zijn rugnummers van oudsher de methode om onderscheid te maken. In de moderne sportwereld van de snelle herkenning is een ouderwets lijstje met rugnummers en bijbehorende namen vrij onhandig. Grote vetgedrukte namen bieden volgens Sky daarom uitkomst. Daarnaast rijdt de Britse ploeg niet in het standaard zwart-blauw, maar in een maagdelijk wit tenue. Allemaal voor de herkenbaarheid.

Dus mocht een Sky-renner in een ontsnapping zitten en twijfel je of het nou de in Kenia geboren drievoudig Tourwinnaar of de Spaanse berggeit Mikel Landa is, kijk even op de rug. Voor de overige 189 renners is overigens wel een lijstje met rugnummers noodzakelijk, want de noviteit wordt alleen doorgevoerd bij Team Sky.