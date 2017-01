article

COLUMN - Belasting betalen, dat is nieuw voor mij. In Syrië hoef je nergens voor te betalen. Scholen en universiteiten zijn gratis, het ziekenhuis en de dokter kosten niks en zoiets als belasting bestaat verder niet. In mijn huis in Arnhem ontving ik onlangs een brief dat ik moet betalen voor de riolering. Feitelijk moet ik dus betalen om te poepen. Dat gaat wel ver.

Anwar burgert in: Belasting

