Ben ik bang? Voel ik angst? Goede, maar moeilijke vragen! Er zijn mensen die denken dat 2017 het jaar van het grote Schrikken en Beven wordt. Daar horen dan weer allerlei emotionele uitingsvormen bij: woede, onvrede, redeloosheid en wantrouwen.

We zijn bang voor veranderingen, stilstand, vreemdelingen, verlies van zekerheid, geweld en dreiging, het volk, de elite en vooral voor wat we niet weten en kennen, maar waarin we toch heilig geloven

Daarom nog eens de vraag: ben ik bang? Of: voel ik angst? Nee. Waarom zou ik? De enige angst die ik heb is die voor de angst zelf, voor het feit dat blijkbaar iedereen haar voelt en er zich door laat leiden of - beter gezegd - laat misleiden. Welbeschouwd is er niet zoveel mis met het land waarin we leven en ook niet met het leven dat we leiden. En als er dan toch iets mis is, dan heeft dat uitgerekend te maken met de wijdverbreide mening dát er iets mis is, zonder dat het zo hoeft te zijn. Alleen in samenlevingen waar geen angst heerst, zijn de emoties niet naar binnen geslagen en woeden geen mentale veenbranden.

Ik weet natuurlijk ook wel dat er mensen buiten de boot vallen, niet meer mee kunnen, vergeten of niet gehoord worden. En ik weet ook dat de politiek het laat afweten en de politici in zichzelf gekeerd zijn, in hun eigen belangen gevangen zitten en dus buiten de werkelijkheid terecht zijn gekomen. Maar het echte probleem is en blijft de angst die ons belet te geloven in verstandige, redelijke en doordachte oplossingen, zodat wij denken dat alles onoplosbaar is geworden wat ons vervolgens weer doodsbang maakt. Het is een eigentijdse heksenkring, een moderne duivelscirkel die wij om ons heen getrokken hebben en waar we niet meer uit durven of kunnen stappen.

Zo staren we als weerloze konijnen in de koplampen van de auto die - dat menen we zeker te weten - ons gaat overrijden. Feiten en argumenten tellen in die situatie niet meer, hoe onomstotelijk en doortimmerd die ook zijn. Het is zoiets als een alles verlammende betovering. We staan stijf van de schrik die ons door demagogen, populisten en andere windvanen wordt opgedrongen. We zijn radeloos, redeloos en reddeloos, wat ons nog veel meer angst aanjaagt. Ben ik bang? Voel ik angst? Nee. Waarom zou ik? Ik ben alleen bang voor de angst van 2017 die ons wordt aangepraat en opgedrongen en waartegen we ons al niet meer durven te verweren.