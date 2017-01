Brandende windtempel in Museumpark Oriëntalis

Wie de kerstperiode in stijl wil afsluiten kan zich zaterdag warmen aan een flinke fik in Museumpark Oriëntalis in Heilig Landstichting. Daar steekt kunstenares Gonda van der Zwaag haar laatste windtempel met enig spektakel in brand.

Het is de laatste van zeven windtempels die de kunstenares uit Plasmolen in de afgelopen 30 jaar heeft gebouwd. Het kunstwerk staat sinds het voorjaar van 2015 in de woestijn van Oriëntalis en is gebouwd om te vergaan. De andere zes, in Diepenheim, Heerenveen, Baarn, Amsterdam, Katwijk aan de Maas en Beuningen. bestaan al niet meer.

Spektakel

Alleen deze laatste gaat in brand. „Het is een symbolisch eind van een periode. Afscheid van een levenswerk dat in vlammen opgaat", aldus Van der Zwaag. „Bovendien is hij niet veilig meer om in te lopen. Bovenin zijn de takken samengebonden. Die vergaan. Er kunnen takken vallen. Hij kan niet nog een jaar staan."

Van der Zwaag belooft dat de verbranding, door in brandstof gedrenkte lappen aan te steken, met enig spektakel gepaard zal gaan. „Maar verwacht geen theatervoorstelling", zegt ze.

Nomaden

In de windtempel zitten naast takken ook schedels en geweien van dieren verwerkt. Het zijn fictieve tempels, alsof nomadische volken er hebben gewoond, hun rituelen hebben gehouden en daarna weer verder getrokken zijn en hun tempel hebben laten staan om te vergaan. Oriëntalis heeft een expositie over de windtempels, waarin ze alle zeven te zien zijn. Die is echter momenteel gesloten en gaat voor de zomer weer open.

Kerststallententoonstelling

Wie zaterdag wil kijken, moet wel het museum in en dus ook entree betalen. Het verbranden van de windtempel om 17:00 uur is tegelijkertijd niet de enige activiteit in Oriëntalis. Er is ook een kerststallenexpositie waar ook Van der Zwaag aan heeft meegewerkt, een van de activiteiten in het Feest van het licht die er vanaf 17 december te zien was. Oriëntalis is van 12:00 tot 19:00 uur open.

Volwassenen betalen 7,50 euro per persoon, kinderen van 4 t/m 15 jaar 5,00 euro. Meer informatie over de windtempel is hier te vinden.