EROPUIT - De kerstvakantie zit er bijna op. Nog een paar nachtjes en dan moeten de kinderen weer naar school. Wie nog een fijne afsluiter zoekt voordat de dagelijkse drukte de agenda weer overneemt, kan prima terecht in het verspreidingsgebied van de Gelderlander. In Museumpark Oriëntalis kun je je opwarmen aan een rituele verbranding van een windtempel, in 's-Heerenberg herleven de middeleeuwen en wie even op wil gaan in muziek moet in Oosterbeek zijn. daar zingt het Neva-ensemble uit Sint Petersburg Russische liederen.

Eropuit: Russische liederen, de middeleeuwen of een windtempel in vuur en vlam

