Spelenderwijs door de middeleeuwen bij Huis Bergh

's-HEERENBERG - Na een vakantie vol feestdagen kunnen kinderen op de zondag voordat school weer begint nog even een andere wereld in. Op Kasteel Huis Bergh worden ze spoorslags omgetoverd tot ridder of hofdame. En niet alleen de kinderen kunnen zich verkleden, ook volwassenen mogen dat.

Op deze laatste zondag is het goedlopende programma Ridderslag en benoeming tot hofdame van het kasteel uit de 13de eeuw twee maal te bezoeken, om 13:00 en 14:30 uur.

Hoe schrijd je?

In een kleine anderhalf uur leren kinderen hoe het leven was in de middeleeuwen, zegt Anja Kuiperij van het kasteel. „De meisjes leren dansen hoe dat vroeger ging, de jongens leren zwaardvechten." Andersom mag natuurlijk ook. Wie wil gaat van page tot schildknaap en ridder, of leert hoofse manieren: hoe groet je de gravin? Of hoe loop of liever gezegd hoe schrijd je?

Na een ritueel en ceremonie herhaalde de ridder in vroeger tijden geknield aan de voeten van zijn heer zijn ridderlijke voornemens: zich dapper en edelmoedig gedragen tegen zijn vrienden, verraders uit de weg ruimen, het kwaad bestrijden, weduwen en wezen beschermen, zijn leenheer dienen en zijn religieuze plichten vervullen. De hofdame leerde al vroeg borduren, kleding herstellen voor de gravin, musiceren, zingen, dansen en ook allerlei huishoudelijke karweitjes doen.

Wapenkamer

Na een verhaal over dit onderwerp gaan de kinderen zich omkleden. Ze gaan met een gids door het kasteel, doen spelletjes en leren zo spelenderwijs meer over het leven als ridder of hofdame. Daarna beklimmen ze de middeleeuwse toren met een bezoek aan de wapenkamer. Daar worden de jongens tot ridder geslagen en de meisjes tot hofdame aangesteld. Tenslotte ontvangen zij een diploma. Maar daar moet wel wat voor worden gedaan. Wat? Dat blijkt op Kasteel Huis Bergh.

Koetshuis

Wie moe is van de spannende middag op het kasteel kan even tot rust komen in het koetshuis op het terrein. Daar kan, voordat de reis naar huis weer wordt gemaakt, nog even genoten worden van een drankje of een hapje. Dat is niet inbegrepen bij de toegangsprijs van 7 euro per persoon.

De middag op het kasteel is het leukst voor kinderen tussen 4 en 10 jaar. Reserveren is niet mogelijk. Adres: Hof van Bergh 8 in 's-Heerenbergh. Meer info: www.huisbergh.nl