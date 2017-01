Verlate kerstliederen en Russische volksmuziek

OOSTERBEEK - Luisteren naar het lief en leed van het uitgestrekte Russische platteland. Het kan deze zaterdag in de Bernulphuskerk te Oosterbeek. Daar treed het Russisch kleinkoor Neva-ensemble op met een selectie van Slavisch-Byzantijnse kerkmuziek, kerstliederen en Russische volksmuziek.

Het is 1 van de 48 concerten die het ensemble vanaf begin december tot half januari in ons land geeft. Het ensemble uit Sint-Petersburg komt al voor het 24ste jaar op rij naar Nederland.

In december trad het ensemble al op in deze regio, onder andere in Beuningen en Haps. Oosterbeek is het laatste optreden in de buurt.

Aria's

De twee zangeressen, drie zangers en een pianiste sluiten het concert af met aria’s, duetten, romances en trio’s van beroemde (Russische) componisten. Wie de recensies mag geloven leert dat de zangers bekendstaan om hun zuivere vocale prestaties. Ze krijgen waardering voor de Russische liederen die ze op hun geheel eigen wijze zingen. Er is een schare trouwe toehoorders en De Telegraaf heeft ze ooit beschreven als 'De muzikale tovenaars uit Rusland'.

Schaijk

Naast de concerten werken zij ook mee op de zondagmorgen aan kerkvieringen en kerkdiensten met liederen uit de Slavisch-Byzantijnse kerk. Zo staat het ensemble op zondagochtend 8 januari alweer in de Antonius Abtkerk in Schaijk.

Gratis

Het optreden van het neva-ensemble begint zaterdag 7 januari om 20:00 uur in de Heilige Bernulphuskerk, Utrechtseweg 131 in Oosterbeek. De toegang is gratis, maar na afloop wordt verwacht dat u wat geeft.

Meer informatie over het ensemble en de leden is te vinden op www.neva-ensemble.narod.ru of www.bernulphus.nl