Adembenemende momenten in monumentale Mis

RECENSIE - Na de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog stapt de Duitse componist Walter Braunfels (1882-1954), wiens moeder nog bevriend is geweest met Franz Liszt en Clara Schumann, over naar het katholieke geloof. In de latere nazitijd zal hem dat in maatschappelijk opzicht helaas niet helpen. Als 'Vierteljude' (kwartjood) wordt hij in 1938 uit de Reichsmusikkammer gezet.

Geloofsbelijdenis

Braunfels onderstreept die bekering tot de roomse kerk met het schrijven van een Te Deum uit dankbaarheid en in 1923-1926 met de compositie van deze Grosse Messe in g. Hij werkt er aan op het hoogtepunt van zijn roem, wanneer hij als medeoprichter aan de wieg staat van de Hochschule für Musik in Keulen. Het eindresultaat is een omvangrijk werk - met een zeer persoonlijke, bijna een half uur durende geloofsbelijdenis (Credo) als magistraal middelpunt. Het beleeft enkele uitvoeringen in 1927, maar komt daarna pas weer in 2010 in Stuttgart tot klinken.

Roem

De Berlijnse opname van Capriccio is van drie jaar later. Het betreft vermoedelijk een live registratie maar helemaal zeker ben ik daar niet van. Solisten, gemengd koor, kinderkoor, organist, orkest en dirigent staan vierkant achter de bijzondere partituur en je vraagt je tijdens het luisteren al snel af waarom deze muziek zo lang uit de publieke belangstelling is gebleven.

Zeldzaam mysterieus

Neem nou dat begin van het Kyrie, zeldzaam mysterieus en verrassend van opbouw. Het muzikale verloop levert ook verderop in de Grosse Messe adembenemende momenten op. In het Gloria maar vooral in het Credo waarin het jongenskoor voor het eerst glorieus zijn opwachting maakt en de klok feestelijk luidt. Braunfels gebruikt in dit liturgische werk sowieso veel slagwerk. Op sommige momenten doet het werk me qua uitstraling en structuur erg aan Beethovens Missa Solemnis denken. Maar wel dan wel heel origineel van uitwerking. Wat een vondst ook om de jongens aan het eind de laatste bede om vrede in de mond te leggen.

Gefocust

De uitvoering laat niets te wensen over, hoewel: het aandeel van de bas Robert Holl blijft achter bij dat van zijn collega's. Minder gefocust en larmoyant soms. Simone Schneider en Gerhild Romberger, de twee damessolisten die in 2010 ook meewerkten aan de eerste uitvoering in onze tijd, stelen bepaald de show. Net als de Berlijnse koren en het orkest van het Konzerthaus aan de Gendarmenmarkt. Wanneer mogen we de Nederlandse première verwelkomen?

