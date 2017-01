Magische mix van dichterlijkheid en toonkleuring

RECENSIE - Op 12 januari speelt de Duitse meesterpianist Joseph Moog (1987) in de Arnhemse Eusebiuskerk. Een bijzonder evenement: Moog is ook qua programmering standaard in voor avontuur. En als altijd gefascineerd door de complete pianoliteratuur.

Conservatorium

Daarom is het niet verwonderlijk dat de speler op zijn nieuwste Chopin-cd voor het label Onyx, behalve de populaire Tweede en Derde Pianosonate, ook de meestal overgeslagen Pianosonate in c, nr. 1, opus 4 vertolkt. Dat is moedig want dit jeugdwerk uit 1827, nog geschreven op het conservatorium van Warschau, laten de meeste van Moogs collega's meestal links liggen. Alsof er minder eer aan te behalen zou zijn.

Flauwekul

Maar dat laatste is natuurlijk flauwekul. In de handen van een pianist als Joseph Moog klinkt de Eerste pianosonate allerminst academisch. Het opmerkelijke Larghetto met zijn 5/4 maatsoort en de wervelende finale zijn bij hem echte smaakmakers. Uitgever Haslinger in Wenen is het daar in 1828 niet mee eens. Hij weigert het stuk te publiceren. Pas in 1841 gaat de Wener om maar dan ligt Chopin dwars. Na de dood van de componist verschijnt de sonate in druk. Of zij in de negentiende eeuw überhaupt gespeeld is?

Favoriet

Aan fraaie opnamen van de twee andere sonates geen gebrek. Jarenlang is de vertolking van Maurizio Pollini mijn favoriet geweest. Moog heeft hem echter onttroond door een nog magischer mix van dichterlijkheid en toonkleuring. Om die betovering te ondergaan, kun je als luisteraar het beste instappen in de beroemde Treurmars van de Tweede sonate in bes.

Ook de vingervlugheid is adembenemend. Virtuositeit blijft echter altijd verfijnd. En Moog die zelf ook componeert, houdt overal grip op structuur en opbouw.

De volgende Onyx-uitgave schijnt het Tweede pianoconcert van Brahms te worden in combinatie met de Burleske van Strauss. Ik kan nauwelijks wachten, want ook deze koppeling prikkelt.