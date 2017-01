Bistro Bar Ivory: Gerechten zonder geknutsel

- Ivory in Nijmegen heeft een broertje gekregen; Bistro Bar Ivory . Met op de kaart gerechten als zwezerik en langoustine, maar zonder te veel geknutsel uitgevoerd. Ellen Willems ging er voor Over de Tong eten.

Over het voorgerecht: „Een op de huid gebakken stukje zeebaars. Met de knapperige huid naar boven geserveerd, een plakje serranoham, jonge rucola en schaaldierensaus een heel verzorgd en smakelijk gerecht. De combinatie vis en Spaanse gezouten ham is wat mij betreft niet altijd een succes want heel vaak nogal zout, maar hier klopt de combinatie wel.”

