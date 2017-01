Aldo Spadaro: Het draait vooral om muziek

NIJMEGEN - Gitarist Aldo Spadaro (33) uit Nijmegen is muzikant en bereidt jongeren voor op het muzikantenleven. Wat doet hij in en met zijn (vrije) tijd?

Bands

„Ik speel in drie bands. Een is Any Vegetable, waarmee ik net een album heb uitgebracht. Een bandje met drie Nijmeegse ouwe rotten en drie jonkies, waarbij ik mezelf even tot de jonkies reken. Ook speel ik bij singer-songwriter Eva Almagor. Daarnaast zit ik nog in een gypsy-jazzkwartet. Allemaal dus heel veelzijdig qua stijlen, dat geeft me wel veel uitdaging.”

Kroeg

„Ik ga zelf vrijwel nooit naar de kroeg, het komt er niet meer vaak van. Als ik toch ga, dan liefst naar een klein café om een speciaalbiertje te drinken, zoals In de Blaauwe Hand in Nijmegen. Maar ik kom daar misschien eens per jaar. Als ik me in het uitgaansleven begeef, is dat vaak om zelf op te treden. En dan drinken we soms na afloop wel een biertje, maar dat duurt nooit echt lang. Misschien word ik gewoon wat ouder en saaier op uitgaansgebied."

Covercircuit

„Het is lastig met eigen muziek geld te verdienen. Dus je komt sneller terecht in het covercircuit. Dat heb ik een tijdje gedaan, maar avond na avond op feestjes steeds dezelfde covers spelen, daar wordt mijn muzikale hartje niet gelukkig van. Nu verdien ik mijn brood vooral met lesgeven. Bij cultureel centrum De Lindenberg in Nijmegen ben ik gitaardocent en bandcoach. Lesgeven deed ik er eerst een beetje bij, maar ik bleek het ontzettend leuk te vinden en ben het gaan uitbreiden. En nu kan ik in bands spelen waar ik echt mijn voldoening vind, zonder dat er financiële druk op ligt."

Concert

„Ik ben zelf vooral van de oude Engelse rock-'n-roll van de jaren zeventig. Ik baal nog steeds dat ik geen kaartje heb kunnen krijgen voor The Rolling Stones toen ze op Pinkpop stonden. Het laatste grote concert waar ik geweest ben, was van Paul McCartney. Ik ga ook wel graag naar jazz-concertjes. Ik merk dat de muzieksmaak van de jongeren die ik lesgeef vaak is afgestemd op deze tijd. Kinderen die bewust voor gitaarles kiezen, luisteren thuis nog wel naar rock en andere gitaarmuziek. Je hebt nog steeds jonge mensen die van bands als Black Sabbath of Guns N' Roses houden en dat is wel leuk."

Eten

„Vaak wanneer ik buiten de deur eet, is dat voor optredens. Lekker Thais, of laatst traditioneel Mexicaans. Natuurlijk houd ik ook van Italiaans eten en mijn vriendin kan heel lekker Hongaars koken. Als ik een restaurant in Nijmegen zou moeten aanraden, is het Rhodon in de Smetiusstraat, een Grieks restaurant.''

Boeken

„Ik lees graag biografieën van artiesten. Dat geeft je een kijkje in de keuken van indrukwekkende levens. Als echte Stones-fan heb ik natuurlijk Life, de autobiografie van Keith Richards, gelezen. Een andere biografie die ik erg boeiend vond, was van Miles Davis. Indrukwekkend, heftig ook. Hij heeft een groot drugsverleden, maar hij heeft ook alles meegemaakt op het gebied van racisme. Naast zijn levensverhaal vind ik het leuk om te lezen welke muziek in die tijd nog meer gemaakt werd en om dat dan ook te gaan luisteren. Dan krijgt zo'n verhaal nog meer diepte. Dus ja, ook als het om boeken gaat, draait het bij mij vooral om muziek."