Lavinia Meijer: New York is een snoepparadijs

BENNEKOM - Harpiste Lavinia Meijer (33) groeide op in Bennekom. Ze speelt nu The Glass Effect en Behind The Telescopes. Hoe besteedt ze haar vrije tijd?

Philip Glass

„Mijn grootste inspirator. Op mijn laatste album The Glass Effect staat muziek van hem. Zijn beeldende muziek staat voor de diepe emoties van het leven. Hij is een katalysator, werkt samen met anderen en koppelt artiesten aan elkaar. Via hem heb ik in Carnegie Hall in New York opgetreden met Iggy Pop. Het voelde zeer bijzonder. Soms staat mijn onzekerheid de ontwikkeling van een idee in de weg. Ik krijg zoveel kracht uit die ontmoetingen en samenwerkingen dat ze mij veel zekerheid geven.”

Behind the Telescopes

„Een animatieproject waar ik erg trots op ben. Ik werk samen met animator Aimée de Jongh en sounddesigner Arthur Antoine. Ik heb een verhaal geschreven over een dochter van een vader die verongelukt op een reis naar Mars. Het meisje ziet het als een persoonlijke missie om op Mars een betere wereld te vinden als die we nu hier op aarde hebben. In een bioscoopsetting met een grote projectie spelen Arthur en ik live voor de beelden. Nieuwe dingen maken mij blij en gelukkig.”

Sport

„Drie keer per week probeer ik te sporten. Om mijn beroep optimaal uit te oefenen, moet ik fysiek in orde zijn. Ik loop hard en doe aan krachttraining. Sporten zorgt ook voor een reset-moment: het biedt mij de kans om de adrenaline die ik krijg van al die ontmoetingen en concerten uit mijn systeem te halen. Op tournee neem ik mijn sportspullen mee.”

Stad

„New York. Op mijn 15de was ik er voor het eerst, voor een concert in Carnegie Hall. Toen was ik zo onder de indruk dat ik het eng vond. De laatste jaren neem ik de tijd om er rond te lopen, mensen te leren kennen. Het boeiende is dat je op je tocht steeds in andere verhalen belandt. Qua cultuur is er elke dag zoveel aanbod van zoveel geweldige artiesten dat New York een snoepparadijs is.”

Concertzaal

„In Nederland kunnen we heel erg trots zijn op zalen als het Concertgebouw en Muziekgebouw aan 't IJ, maar ik kies voor Carnegie Hall. Het is zó magisch om daar te spelen. Het is een heel bijzondere zaal met uitzonderlijke akoestiek. Je voelt je heel speciaal als je daar bent en er mag optreden.”

Harp als reisgenoot

„Het is soms een gedoe om mijn harp veilig op de bestemming te krijgen. Zodra ik moet vliegen, heb ik te maken met ingewikkelde logistieke zaken. De harp moet in een zware kist. Hij kan dan niet meer in mijn auto en moet apart worden vervoerd naar Schiphol. Het transport is heel duur.'”

Staatsiebezoek Zuid-Korea

„Het staatsiebezoek was heel bijzonder. Ik heb daar onder meer Verdronken vlinder van Boudewijn de Groot en Koreaanse volksmuziek gespeeld. Onze koning en koningin zeiden dat mijn muziek een prachtige brug vormde tussen beide culturen. Het was een magische avond.”

