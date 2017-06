Agent die homo's afperste krijgt cel en verplichte behandeling

Kleuter (5) glipt huis uit en verdrinkt

14:03 VLEUTEN - Een 5-jarig jongetje uit Vleuten is ongezien het huis uit geglipt en verdronken. De ouders vonden het kind donderdagavond rond 22.00 uur in een sloot langs de Dotterbloemkade. Buren hebben geprobeerd het te reanimeren, waarna het zwaargewond naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar is het overleden.