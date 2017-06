Peuter (3) glipt huis uit en verdrinkt

De ouders waren het kind in de buurt aan het zoeken nadat ze ontdekten dat hij niet meer thuis was. Het is niet bekend hoe lang het kind in het water heeft gelegen. Vermoedelijk is het jongetje, dat autisme heeft, op een andere plek te water geraakt dan waar hij werd gevonden.



Als kort na middernacht blijkt dat het jongetje is overleden, is het drama in het huis van zijn gezin niet te bevatten. Er klinkt hartverscheurend gehuil. Een buurtbewoner die het nieuws verneemt , is met stomheid geslagen. ,,Hier zijn geen woorden voor’’, stamelt hij.