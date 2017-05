90 jaar oude familiezaak Rebergen Mannenmode in Veenendaal failliet

De curator van de kledingzaak, Dennis Steffens, zoekt deze week naar kandidaten om de winkel over te nemen. ,,Die mogelijkheid bestaat nog steeds. Er is wat belangstelling, maar nog niet veel.’’



Rebergen Mannenmode bestond precies negentig jaar. ,,De modezaak is gestart door meneer Rebergen in 1927. In de jaren 90 is de zaak overgenomen door een andere familie. Rebergen Mannenmode had vier eigenaren en één vaste medewerker. Helaas is dit niet de enige lang bestaande onderneming die het niet heeft gehaald’’, aldus Steffens.