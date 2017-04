Advocaat zet grote vraagtekens bij aanhoudingen tieners om nepwapen

Tot twee keer toe rukte de politie in de afgelopen week uit omdat een tiener op straat een nepwapen met zich mee droeg. Het ging in beide gevallen om balletjespistolen, gewonnen op de kermis. Legaal speelgoed.

Niet verstandig

Het is echter wél verboden de wapens in de publieke ruimte te dragen. En dat is toch een beetje vreemd, meent advocaat Esther van Elst. ,,In hoeverre kun je een minderjarige verwijten dat hij op straat loopt met iets dat hij even daarvoor op de kermis heeft gewonnen? Misschien is het sowieso niet verstandig om dit soort prijzen weg te geven op de kermis.’’

Geschrokken

Van Elst vertelt dat haar cliënt, een 15-jarige jongen, erg geschrokken is van de aanhouding. Net als zijn vrienden. ,,Dit zijn nog kleine kinderen. Die zijn zich allemaal rot geschrokken. Er kwamen vier politie-auto's. Ik heb er foto's van gezien. En dat omdat een beveiliger van de Scheepjeshof de jongens met het pistooltje zag. Het is van de politie te begrijpen dat ze actie ondernemen, maar het had voorkomen kunnen worden.’’

Duidelijkheid

Nadat afgelopen vrijdag vijf andere Veenendalers zijn aangehouden vanwege speelgoedpistolen van de kermis, pleitte Jan Boots van de Nederlandse Kermisbond voor duidelijkheid over de balletjespistolen. ,,Er is nu onvoldoende regelgeving. Verbied het of sta de pistolen alleen toe in een bepaalde kleur.’’

Van Elst overweegt de kwestie breder aan de kaak te stellen. Ze wacht eerst echter af waarvoor de 15-jarige wordt vervolgd. ,,Hij is aangehouden op basis van de Wet Wapens en Munitie. Als dat zo is, vind ik het onbegrijpelijk.’’ Ze wijst ook op de gevolgen van de kwestie. ,,Als hij een Halt-straf krijgt, betekent dat geen strafblad, maar bij een volgende overtreding zit dat er wel in. Dat is ook lastig voor zo'n jongen.’’

Helder

Sommige nepwapens zijn inmiddels verboden. Wapens met een Europees CE-keurmerk mogen echter gewoon verkocht worden. In speelgoedzaken in Nederland zijn ze amper te verkrijgen, wel in andere landen en dus op de kermis. Maar ook online zijn ze te bestellen. En ook voor deze wapens geldt: ze zijn amper van echt te onderscheiden. Dat laatste is het argument dat de politie vaak gebruikt om op het gevaar van nepwapens te wijzen. De politie kan niet zien of een wapen echt is en krijgt daarom bij een melding over een wapen de instructie ervan uit te gaan dat het wapen wel echt is.