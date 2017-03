Agenten en vrouw gewond bij botsing tijdens rijopleiding

Lintje voor Veenendaler Ben Dries

29 maart VEENENDAAL - Veenendaler Ben Dries (foto) is woensdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De 69-jarige Veenendaler werd gedecoreerd omdat hij sinds 1996 voorzitter en mede-dirigent is van het Willibrordkoor van de Salvatorkerk.