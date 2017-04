Alle goudvissen uit Brouwersgracht krijgen nieuw onderdak

Tweede leven

Van Manen is blij dat de goudvissen een mooi tweede leven krijgen. Hoeveel goudvissen er nu precies uit de gracht zijn gehaald, durft hij niet te zeggen. ,,Ik heb ze niet geteld’’, vertelt hij na een hectische woensdag. Niet alleen was hij de hele dag en avond bezig met het vangen van de vlugge vissen, hij kreeg ook heel wat media en cameraploegen op zich af. Van Manen moest de vissen verwijderen op last van het ministerie omdat de goudvis als exoot niet thuishoort in open water. Woensdagavond kreeg hij nog assistentie van drie mede-vangers.

Sponsors

Van de opbrengst wil hij nieuwe goudwindes kopen voor de Brouwersgracht. Hoeveel? ,,Dat weet ik nog niet, we krijgen een euro per gevangen goudvis. En we hebben enkele sponsors die mee willen betalen aan nieuwe goudwindes. Maar dat moeten we nog op een rijtje zetten. De goudwindes gaan we ook pas over enkele weken uitzetten wanneer de gracht weer op orde is." Het water staat nu extreem laag omdat de gemeente de gracht grotendeels heeft leeggepompt. Dat is gebeurd om het vissen vangen te vergemakkelijken.