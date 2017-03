Bewoners willen Veenendaalse wijk Molenburg verkeersluw maken

De Molenstraat, Korte Molenstraat, Geerseweg, Kostverloren en De Terp, die moeten dringend dertigkilometerzone worden. ,,En eenrichtingsverkeer'', aldus Jan Langeraar, Jan van Beek en Hans Praag van de commissie. Ze haalden eind 2016 in totaal 176 handtekeningen op in de wijk aan de westkant van het centrum. ,,Niet iedereen is overigens voorstander van eenrichtingsverkeer'', aldus Jan Langeraar. ,,Voor een dertigkilometerzone was iedereen voor."

Dertig

Het is niet de eerste keer dat ze voor maatregelen pleiten. In 2012 waren ze al deels succesvol. Toen werden de straten Trommelaar en Duivenweide verkeersluw. ,,Maar voor de rest van de wijk kregen we te horen dat we langer moesten wachten.''