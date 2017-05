Brouwersgracht in Veenendaal krijgt weer nieuwe vissen

Van Manen: ,,Er zwemmen vanaf woensdag totaal in de drie gesloten compartimenten zo’n 325 goudwindes rond, nadat we er 92 goudvissen hebben moeten vangen."

De goudvissen die hij met enkele anderen vorig jaar uitzette in de Brouwersgracht, moest Van Manen vorige maand weghalen uit de gracht op last van het ministerie. Goudvissen horen als exotische dieren niet thuis in een gracht, aldus de overheid. Op 19 en 20 april werden de goudvissen eruit gehaald, zij kregen via een Veenendaalse dierenwinkel onderdak in diverse tuinvijvers.