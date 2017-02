Brutale overval op geldloper opnieuw in 'Opsporing Verzocht'

De politie hoopt dat de uitzending tot nieuwe informatie leidt, die uiteindelijk resulteert in de arrestatie van een verdachte.



Na eerdere uitzendingen over de brutale roof op klaarlichte dag kwamen er zo'n 25 tips binnen. Daarin werden ook namen genoemd. Een verdachte is nog niet gearresteerd.



De politie heeft beelden van de overval en toont onder meer een foto waarop de dader redelijk herkenbaar in beeld is. Hij ging er uiteindelijk vandoor met een envelop met geld, die hij na een worsteling uit handen van de geldloper had gegrist.