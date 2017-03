Creatieve ondernemers in Veenendaal omzeilen zondagsrust

Koopzondagen en Veenendaal; het is al jaren een gevoelig punt. Als compromis ging de gemeenteraad vorig jaar akkoord met zes koopzondagen per jaar. Uit religieuze overwegingen openen veel ondernemers hun winkels echter niet. Ook de eigenaar van het pand waar Van de Bovenkamp en Teune hun lunchroom hebben, wil niet dat de zaak op koopzondagen open gaat.

Brood op de plank

Het staat in een contract dat jaren geleden werd opgesteld. ,,Toen wij 10 jaar geleden de lunchroom wilden beginnen, was nog helemaal geen sprake van koopzondagen’’, legt Mareille Teune uit. ,,Dat contract is volgens mij al 40 jaar oud en wij hebben dat overgenomen van de vorige uitbater. Het verbod voor de zondagen staat er in. Het is de keuze van de verhuurder en wij respecteren die keuze. Dat wil ik wel benadrukken. Aan de andere kant wij zijn ondernemers en er moet brood op de plank komen.’’

De zaak in het centrum moet dus dicht blijven op koopzondagen. Teune: ,,Maar ons terras staat op de grond van de gemeente. Van de gemeente mogen we het terras gebruiken. Gelukkig heb ik een lieve buurman. Zijn pand staat leeg. Dat mogen we gebruiken. Ik huur een koffiebar en op die manier kunnen we onze gasten dranken serveren. Helaas hebben we geen keuken. We hebben een wat kleinere kaart.’’

En het toilet?

Op een briefje op het raam van de lunchroom wordt de situatie uitgelegd. Daar worden klanten ook gewezen op de mogelijkheid voor het bezoeken van het toilet. ,,Dat kan bij de Hema’’, aldus Teune. ,,Ondernemers onder elkaar, hè. Op het briefje verzoeken we klanten onze Facebookpagina te liken, zodat iedereen weet dat we op koopzondagen toch open zijn. De volgende is op 30 april. Ook dan zijn we open.’’