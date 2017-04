Drugslab gevonden in kantoorpand Veenendaal

In­for­ma­tie-avond Rondweg-Oost in Veenendaal

15:38 VEENENDAAL - Hoe staat het met de plannen voor de Rondweg-Oost in Veenendaal? Komende dinsdag is daar een informatie-avond over in het Veenendaalse gemeentehuis. Betrokkenen worden dan door de provincie en gemeente bijgepraat over de stand van zaken.