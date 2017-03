Duizend leerlingen zingen Wilhelmus: 'Ik snap het nut niet'

Video Veenendaler moet 80 goudvissen weer uit Brouwersgracht vissen

13 maart VEENENDAAL - Het leek zo'n goed idee: 80 goudvissen in de Brouwersgracht in Veenendaal om de gracht wat op te fleuren. Hans van Manen zette de dieren vorig jaar in juni, samen met 200 goudwindes, uit in de nieuwe gracht. Nu moet de Veenendaler de goudvissen er allemaal uitvissen.