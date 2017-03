Duizenden reacties op mishandeling, maar nog geen daders

,,Dit is echt ridicuul. Wie dit heeft gedaan mag zich niet alleen bij de politie, maar ook even bij mij melden", sprak Kolff zaterdag via zijn eigen Facebook-account. Daarmee was hij slechts een van de vele, vele mensen die zijn afschuw uitsprak uit over wat Ibrahim, kortweg Ibo, afgelopen week overkwam.



Iedereen kent hem van zijn wandelingetjes in de buurt. Geen vlieg doet hij kwaad als hij een bakkie doet bij Albert Heijn, een bezoekje aan de snackbar brengt of gewoon wat door de straten loopt. En toch namen ‘twee grote jongens’ hem te pakken, zo vertelde hij toen toevallig passerende agenten de gewonde Ibo aantroffen. Met een stok zou hij zijn geslagen.