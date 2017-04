Eerste goudvissen uit Brouwersgracht verwijderd

Hans van Manen, de initiatiefnemer die vorig jaar met enkele omwonenden tachtig goudvissen en tweehonderd goudwindes in de Veenendaalse gracht uitzette, is begonnen met het verwijderen van de goudvissen. Dat moet van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland omdat goudvissen exotische dieren zijn die niet in open water mogen. Zelfs niet in de Brouwersgracht waar ze niet uit kunnen. Van Manen: ,,Het probleem is dan dat de eitjes via de afwatering in contact kunnen komen met andere vissoorten.’’