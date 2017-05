Gehandicapte confronteert pestende kinderen: 'schelden doet pijn'

VEENDENDAAL - Kees Broers was het zat om steeds voor lamme of dronkeman te worden uitgemaakt. De Veenendaler liet zijn fysieke beperkingen zien aan een klas vol leerlingen die hem wel eens uitscholden. Toen hij zijn verhaal had verteld, was het stil in het lokaal. De kinderen waren onder de indruk.

Toen Kees Broers aan groep 7 op basisschool De Schakel in Veenendaal vertelde dat het schelden hem pijn doet en erg treurig maakt, ging een droom in vervulling. De 73-jarige man is geboren met een cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis als gevolg van een hersenbeschadiging. Hij kan alles, maar het gaat allemaal iets langzamer.

„Ik wilde mijn verhaal gewoon doen”, vertelt Broers in zijn Veenendaalse woning. „Ik speelde al enige tijd met het idee, maar het was er nooit van gekomen. Toen heb ik een brief geschreven naar Nederland Onbeperkt. Die organisatie heeft

me geholpen door contact te zoeken met de school. Dit heb ik altijd al gewild. Ik moest het ook doen, ook omdat mijn tijd aan het opraken is.”

Reacties

Toen enkele televisiezenders kort beelden van zijn les op school maakten, werd Broers bedolven onder de reacties. Bijna louter positief. „Ik ben de tel een beetje kwijtgeraakt, maar het waren er duizenden. Veel mensen deelden het bericht via Facebook. Ik was erg gespannen voor de gastles, maar het ging erg goed. De kinderen begrepen het. Ik vroeg of iemand een familielid kende, die ook een handicap had. Toen kwam een heel klein meisje naar voren en die vertelde dat haar moeder doof was. Niemand in de klas wist het en iedereen was muisstil.”

Volledig scherm Kees Broers maakt een 'high five' met enkele kinderen. © Angeliek de Jonge

Quote Ik hoop op een kans mijn verhaal ook aan andere scholieren te mogen vertellen Kees Broers

Broers wil benadrukken dat niet alleen kinderen van de basisschool hem op weg naar de supermarkt pestten, maar ook in het centrum. De woorden kerfden zijn ziel, maar hij bleef positief. „Kinderen, vaak jongeren rond de 13 of 14 jaar, zeggen het me in mijn gezicht, volwassen doen het achter mijn rug. Dat doet pijn. Ook omdat ik me door mijn spraakgebrek niet goed kan verweren. Als iemand mij een schop geeft, kan ik terugschoppen. Praten niet.”