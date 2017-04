Geldboete en week voorwaardelijk voor belediging burgemeester Veenendaal

Het gaat om Sjoerd Hania die eind september een gemeentehuisverbod had gekregen in Veenendaal. De Veenendaler plaatste vorig jaar diverse kritische tweets. ,,De tweets zijn scherp’’, aldus Hania in september 2016 in deze krant. Bij smaad kon hij zich iets voorstellen. ,,Maar niet van bedreiging. Ik heb nog nooit iemand bedreigd, dat werp ik verre van me.’’ De gemeente heeft hem overigens nooit bij naam genoemd omdat ze geen uitspraken doet over lopende juridische zaken.

Meningsuiting

De verdachte verstuurde in 2016 een aantal tweets met zeer beladen termen die kwetsend en beledigend overkomen, aldus de rechtbank. De politierechter oordeelde dat de verdachte hiermee de grenzen van de vrijheid van meningsuiting heeft overschreden en legde een geldboete van 350 euro op.

Op de zitting verklaarde de verdachte dat hij in de toekomst geen tweets van dergelijke strekking meer zal versturen. Als extra stok achter de deur legt de politierechter een voorwaardelijke gevangenisstraf op van een week. Deze straf wordt alleen uitgevoerd als de verdachte in zijn proeftijd van twee jaar opnieuw de fout in gaat.

Geen advocaat

Hania was vanochtend zonder advocaat in de rechtszaal. Hij betoogde dat hij gebruikmaakte van zijn recht op vrije meningsuiting. De rechter meende dat het recht begrensd is. ,,Het diende geen publiek belang’’, aldus een voorlichter van de rechtbank.

Kolff woonde de zitting bij. Hij reageerde kort. ,,Goed dat de rechter een duidelijke grens heeft gesteld.’’