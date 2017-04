Goudvissen definitief weg uit Brouwersgracht

Indoormarkt Scheepjeshof weer dicht, organisatie zoekt nieuwe functie

8:42 VEENENDAAL - De indoormarkt in de Veenendaalse Scheepjeshof winkelpassage is al weer van de baan. Er bleek te weinig animo van de standhouders, zegt Ton de Kievid namens de organisatie. ,,We gaan nu wat anders proberen, met partijverkoop. Over een maand willen we opnieuw opengaan.’’