Goudwindes mogen blijven in Brouwersgracht

Voetbalster (13) in elkaar geschopt door tegenstander

20 maart VEENENDAAL - Een 13-jarige speler van voetbalvereniging VRC Veenendaal is zaterdag opgepakt door de politie nadat hij een speelster van tegenstander De Valleivogels uit Scherpenzeel in elkaar had geschopt. Het meisje hield een paar flinke bulten en blauwe plekken over aan de mishandeling.