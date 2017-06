De twee jongens, van toen 11 en 13 jaar, vonden de sieradenschat vorig jaar maart tijdens het vissen. De kettingen, horloges, armbanden en zelfs enkele buitenlandse bankbiljetten dreven in de sloot langs de Groeneveldselaan in een plastic tas. Braaf brachten ze die bij de politie, die hen beloofde dat de juwelen na een jaar van hen zouden zijn, tenzij de eigenaar zich meldde. Een prettig vooruitzicht want ze schatten de dagwaarde op zo'n 1.000 euro.

,,We hebben netjes een jaar gewacht en meldden ons toen bij de politie. Deze week kregen we bericht dat die de juwelen had overgedragen aan de gemeente. Maar die zegt dat ze ze nooit gehad heeft’’ vertelt de vader van één van de jongens. De familie wil anoniem blijven.

Gevonden juwelen

,,De veronderstelling is dat ze bij ons liggen, maar wij hebben de sieraden niet in ons bezit of ergens geregistreerd”, bezweert inderdaad woordvoerder Krijn Weeda van de gemeente Veenendaal. ,,Gevonden juwelen mogen na een tijd verkocht worden. Dat doen we eens in de zoveel tijd, maar afgelopen jaar hebben we helemaal geen juwelen verkocht. Deze dus ook niet.”

Bij de afdeling Gevonden Voorwerpen kan ook niemand zich herinneren dat de betreffende sieraden zijn binnengebracht. Weeda: ,,Het is geen sleutelbos, het is wel iets bijzonders.”

Quote Ik krijg hier nu een vreemd gevoel bij: wat klopt er nu wel en wat niet? Vader van een van de jongens

De twee jongens staan nu met lege handen en zijn buitengewoon teleurgesteld. ,,Wij hebben ons aan de regels gehouden, dan verwacht je dat anderen ook betrouwbaar zijn. Ik krijg hier nu een vreemd gevoel bij: wat klopt er nu wel en wat niet?’’ verwoordt de vader de domper.

Speurwerk

Burgemeester Wouter Kolff noemt het ook een ‘vervelende kwestie’. ,,Overal waar gewerkt wordt, worden wel eens fouten gemaakt. Of dat hier gebeurd is, weet ik niet en is misschien zelfs lastig te achterhalen. Toch wil ik graag dat hier door zowel de politie als de gemeente extra speurwerk naar wordt verricht.”

Kolff nodigt de jongens en hun ouders uit voor een goed gesprek. De vader wil dat gesprek afwachten. Mocht daar niks bevredigends uitkomen, dan overweegt hij verdere stappen.