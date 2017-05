John de Wolf roept supporters op zich te gedragen tijdens kampioenswedstrijd

Onderzoek naar tijgermug in Veenendaal

10 mei VEENENDAAL - De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) controleert sinds woensdag of de Aziatische Tijgermug weer aanwezig is in Veenendaal. Vorig jaar dook het insect op in de Veenendaalse woonwijk Dragonder-Noord.