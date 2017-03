Lokaal Veenendaal stelt vragen over 280 vissen in Brouwersgracht

Lokaal Veenendaal, dat drie zetels heeft in de gemeenteraad, wil onder andere weten of de gemeente is benaderd door de betrokken instanties en of er beroep mogelijk is. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft Hans van Manen opgedragen om de goudvissen die hij vorig jaar uitzette in de Brouwersgracht, weer weg te halen. Dat is naar aanleiding van een handhavingsverzoek van het platform Stop Invasieve Exoten.