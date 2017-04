Nepwapen van kermis zorgde voor grote politiemacht in Veenendaal

VEENENDAAL - De vijf jongens van 15 tot 17 jaar die vrijdagavond in Veenendaal zijn aangehouden vanwege wapenbezit en mogelijk bedreiging, zijn weer op vrije voeten. Achteraf bleek dat er van geen sprake was van een overval.

De jongens speelden op straat met een neppistool dat ze gewonnen hadden op de kermis in Veenendaal. Ze hadden tijdens het spelen maskers op. Toen ze naar huis reden, werd dat gezien door iemand die op straat liep. Ze zag de jongens naar binnen gaan op de Zanderijweg. De getuige voelde zich ernstig bedreigd en belde de politie.

Nieuwsgierig

Even later werden de jongeren, naar eigen zeggen nieuwsgierig vanwege de vele politie in hun straat, aangehouden op straat voor het huis. De moeder van een van de jongens zegt begrip te hebben voor de actie van de politie. Tegelijkertijd zegt ze het onbegrijpelijk te vinden dat het toegestaan is dat de pistooltjes op de kermis verkrijgbaar zijn.

Waarschuwing

Een van de vijf jongens heeft een halt-straf gekregen. De rest kwam er met een waarschuwing vanaf. ,,Wij geven altijd een waarschuwing, waarin we zeggen: 'Doe het niet’’’, zegt een politiewoordvoerder. ,,De wapens zijn weliswaar legaal als ze een keurmerk hebben. Het is wel verboden zo’n wapen in bezit te hebben in de publieke ruimte. Wij adviseren ook: als je zo’n prijs kan winnen bij de kermis, kies dan iets anders.’’