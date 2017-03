Nog geen schot in onderzoek naar mishandeling gehandicapte Ibo

Er was op Facebook en in deze krant veel te doen over de lafhartige mishandeling. Getuigen die de politie verder kunnen helpen, hebben zich nog niet gemeld.

Veel meer dan dat het ergens tussen vijf en zes ’s middags is gebeurt op (of rond) het Prins Willem-Alexanderplantsoen is daardoor niet bekend. Ibo krijgt veel lieve kaartjes, zegt zijn broer Gursat Ünal, maar is er mentaal slecht onder. ,,We hopen dat dit snel voorbij is en hij weer zichzelf kan zijn.’’