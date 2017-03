Onbekende 'jongens' nemen gehandicapte Ibo flink te grazen

Iedereen in Veenendaal kent Ibrahim Ünal, kortweg Ibo. Als het weer het toelaat, wandelt hij door de straten, drinkt een bakkie bij de Albert Heijn, eet een patatje in de snackbar, krijgt ballonnen en geeft ze weer weg. Een goeie kerel die geen vlieg kwaad doet, zegt zijn zes jaar jongere broer Gursat.

,,Ibo zegt dat 'twee grote jongens' hem te pakken hebben genomen. Of dat klopt weten we niet, maar duidelijk is dat hij is geslagen en geschopt. Hij had een bebloed gezicht en blauwe plekken op zijn benen. Mijn bloed kookt. Ik snap niet dat iemand zoiets kan doen.''