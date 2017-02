Overvaller slaat bediende neer in Veenendaal

'Derde verdachte overval op geldloper Veenendaal in beeld'

21:09 VEENENDAAL - De politie denkt dat een derde persoon betrokken was bij de gewelddadige overval in juni vorig jaar op een geldloper aan het Raadhuisplein in Veenendaal. De verdachte zou de overvaller en zijn handlanger, die de vluchtauto bestuurde, hebben geholpen.