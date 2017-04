Politie plukt jeugdige stappers (13) van straat in Veenendaal

Lesje vertrouwen

In het bijzijn van hun inmiddels gealarmeerde ouders kregen zij een lesje over vertrouwen bij ouders, en wat er deze nacht ook met hen had kunnen gebeuren. ,,Gelukkig waren de moeders van het drietal het met ons eens dat dit niet zo'n goede actie was en afgaande op de reacties schatten wij in dat dit avontuur thuis nog ernstig wordt nabesproken", aldus de agenten.