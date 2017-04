Politie ramt auto van inbrekers na twee achtervolgingen

50-jarige gearresteerd voor drugslab Veenendaal

5 april VEENENDAAL - Een 50-jarige man uit Breukelen is gearresteerd voor het drugslab dat dinsdag is aangetroffen in een bedrijfspand aan de Citadel op bedrijventerrein De Batterijen in Veenendaal. Specialisten van de Landelijke Eenheid denken nog dagen bezig te zijn met het ontmantelen van het lab.