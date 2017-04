Ramkraak bij kledingwinkel Boavista in Veenendaal

Met een nog onbekende buit, sloegen de ramkrakers vervolgens met scooters op de vlucht. De auto hebben zij achtergelaten en is afgesleept door de politie, die doet binnen in de zaak sporenonderzoek. Een deel van de glazen pui voor de gevel is ontzet. Wat er binnen beschadigd is, is onbekend.



Normaal gesproken is de Hoofdstraat afgesloten met beweegbare paaltjes. Aan de kant van de Markt is echter één paaltje al meerdere dagen defect, waardoor de daders met een auto bij de winkel zijn kunnen komen.



Boavista is een kledingwinkel die relatief dure kleren verkoopt.