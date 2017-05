Ratten, motten en zwarte schimmel: hygiëne in Gelderse winkels niet op orde

NIJMEGEN - Vijf winkels in het verspreidingsgebied van De Gelderlander hebben tussen tussen 2013 en juli 2016 boetes gekregen of zijn onder verscherpt toezicht gesteld vanwege slechte hygiëne. Het gaat om toko's, vishandelaren en supermarkten in Veenendaal, Renswoude, Meteren en Nijmegen.

Landelijk hadden in dezelfde periode ruim 200 supermarkten, bakkers, slagers en toko's hun hygiëne niet op orde, blijkt uit onderzoek van RTL-nieuws, dat bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de lijst met winkels heeft opgevraagd.

Larven

Van de vijf winkels in de regio zijn er twee inmiddels gesloten. De overige drie winkels zijn na het doorvoeren van verbeteringen in juni 2016 alsnog goedgekeurd of hebben sinds 2015 geen boete meer gekregen.

Een Veenendaalse supermarkt kampte in juni 2015 met overlast van ratten. In 2014 had de winkel last van motjes, larven en zwarte schimmel. Inmiddels heeft de supermarkt maatregelen genomen, wat in juli 2016 een voldoende opleverde.

Honderden muizenkeutels

In een Aldi-supermarkt in Meteren werden bij meerdere inspecties muizen en muizenkeutels aangetroffen. Tijdens één van de controles lagen er zelfs op verschillende plekken honderden muizenkeutels. In schappen en op producten hadden de knaagdieren tientallen uitwerpselen achtergelaten. Ook was er volgens de inspecteur in januari 2015 een 'penetrante urinelucht' te ruiken. Afkomstig van het ongedierte.

Het Aldi-filiaal heeft maatregelen genomen om de muizenoverlast tegen te gaan. In november 2015 werd de winkel alsnog goedgekeurd door de NVWA.