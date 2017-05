Stan (17) maakt de lekkerste Big Mac van Nederland

video Veenendalers hechten aan hun stadsstrand

21 mei VEENENDAAL - Het stadsstrand in Veenendaal is populair maar lijkt in zijn huidige vorm niet te handhaven. Dat zou de gemeente een verlies van twee miljoen euro extra kosten. De politiek is er nog niet over uit of het stadsstrand moet blijven, verdwijnen, verhuizen of gehalveerd worden.