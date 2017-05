Tijgermug lijkt weg uit Veenendaal, maar NVWA neemt zekere voor onzekere

Om zeker te zijn dat geen larve of mug de winter heeft overleefd, hebben vanaf 10 mei inspecteurs van de NWVA in de ongeveer 440 tuinen van bewoners van de wijk Dragonder Noord gezocht naar (larven van) tijgermuggen. De inspecteurs hebben potentiële broedplaatsen zoals bakjes stilstaand water geleegd en weggehaald. Daarnaast zijn straatkolken en regentonnen behandeld met een biologisch middel dat larven doodt. De NVWA heeft 28 muggenvallen geplaatst om te onderzoeken of er tijgermuggen in de wijk rondvliegen. Hierbij zijn tot nu toe geen tijgermuggen aangetroffen.



Als er ook tijdens de tweede inspectieronde geen tijgermuggen gevonden worden, komt de NVWA pas weer in actie als er in de muggenvallen wel tijgermuggen gevonden worden.